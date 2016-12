Janosch war zum Beispiel nicht ganz sicher, «ob ich mit ihrem Humor zschlag komme», wie er verrät. Dieser sei äusserst trocken, aber auch das, was er mittlerweile fast am meisten an seiner Kristina liebe.

Diese wiederum spricht bereits von «seinen zwei, drei Minuten». In denen sei er dann «eine kleine Diva».

Immerhin: Die beiden sind trotzdem noch zusammen. Oder vielleicht eben gerad deshalb. (smo)