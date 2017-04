Am Montag, 24. April um 20.15 Uhr, geht die Kuppelshow «Die Bachelorette» in die dritte Runde. 21 Kandidaten treten in Thailand gegeneinander an, um das Herz der sogenannt begehrtesten Junggesellin der Schweiz zu erobern.

Die Single-Männer versprechen viel Abwechslung in dieser Staffel: Ein Energietherapeut, ein professioneller Briefmarkensammler oder ein Filmfreak, der über 1600 Filme besitzt. Der Schweizer Sender 3+, der die Kuppelshow ausstrahlt, beschreibt die Mischung der Kandidaten selbst als ein «buntes Potpourri an gutaussehenden Charmeuren, gestählten Muskelprotzen, selbstbewussten Alphamännchen und feinfühligen Schönlingen».