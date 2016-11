Mehrere Wohngebiete wurden nach Angaben der Polizei geräumt. 17 Personen wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte.

Man bereite sich darauf vor, Spitäler zu evakuieren, sagte ein Polizeisprecher der mit 270'000 Einwohnern drittgrössten Stadt Israels. Auch die Universität sei vorbereitet.

Die Brände wüteten in mehreren Landesteilen, darunter in der Gegend um Nazareth und Jerusalem, hiess es weiter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In Israel herrscht eine lange Trockenheit und starke Winde fachen die Brände weiter an.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, geht laut einem Bericht der "Haaretz" davon aus, dass die Feuer wegen des starken Windes noch bis in die nächste Woche hinein wüten werden.

Hilfe aus dem Ausland

Mittlerweile unterstützen Italien, Kroatien, Griechenland, die Türkei und Zypern die Behörden im Kampf gegen den Flammen. Dies teilte das Aussenministerium mit.

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin habe dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einem Telefonat die sofortige Entsendung von zwei riesigen Löschflugzeugen zugesagt, teilte Netanjahus Büro mit.