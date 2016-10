Die Polizisten konnten kaum glauben, was ihnen ein Alkoholtest in der Nacht auf Samstag anzeigte. 5,24 Promille wies der Test nämlich für einen 26-jährigen Bayer aus, wie das Online-Portal nordbayern.de berichtet. Dabei ist für die meisten Menschen bereits ein Wert von 3,5 Promille lebensgefährlich

Anlass für die Alkoholkontrolle war ein Vorfall in einer Disco in Amberg. Dort hatte nämlich der Mann einen grossen Böller in die Toilette geworfen. Diese wurde dabei in ihre Einzelteile gesprengt. Personen wurden keine verletzt. der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.