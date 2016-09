Verhedderte Kabel

Insgesamt 110 Passagiere - hauptsächlich französische, italienische und amerikanische Staatsbürger - waren am Donnerstagnachmittag in der Seilbahn steckengeblieben. Ihre Gondeln, in die jeweils vier Fahrgäste passen, wurden angehalten, nachdem sich Kabel der Seilbahn verheddert hatten.

77 Passagiere konnten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht in Sicherheit gebracht werden. Dabei kamen französische und italienische Helikopter zum Einsatz. In der Nacht musste diese Rettungsaktion aber wegen schwierigen Wetterbedingungen unterbrochen werden.