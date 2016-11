Zwei Züge mit jeweils hunderten Insassen waren nach Angaben von Behördenvertretern am frühen Morgen in der südlichen pakistanischen Hafenstadt zusammengestossen. Augenzeugen berichteten, wie einer der Züge im Bahnhof Quaidabad in den anderen gerast sei, der dort gehalten habe.

Rettungskräfte versuchten, in den Wracks eingeschlossene Menschen zu befreien. Sie setzten Schneidewerkzeuge und mehrere schwere Kräne ein, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Unterstützt wurden sie von Soldaten und der Polizei. Nach Angaben eines ranghohen Behördenvertreters könnten sich insgesamt bis zu tausend Menschen in den Zügen befunden haben.