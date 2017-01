"Ich konzentriere mich darauf, unsere Community bei Facebook auszubauen und arbeite an der Chan-Zuckerberg-Initiative", erklärte Zuckerberg weiter.

In den vergangenen Wochen war im Netz und in Medien wiederholt über politische Ambitionen Zuckerbergs spekuliert worden. Etwa nachdem er sich zur persönlichen Jahresaufgabe gemacht hatte, bis Ende 2017 jeden Bundesstaat besucht und dort Leute getroffen zu haben - was viele an eine Wahlkampftour erinnerte.

Im vergangenen Jahr hatte Zuckerberg sich zudem die Möglichkeit zusichern lassen, zeitweise einen Posten in der Regierung anzunehmen, ohne dauerhaft die Kontrolle über Facebook zu verlieren.