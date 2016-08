"Heute morgen bin ich in ihr Zimmer gegangen, es war noch dunkel und sie lag da in ihrem kleinen Pyjama und ihrem Schlafsack und sagte 'mehr Käse'", erzählte die 36-jährige Sängerin und Seriendarstellerin ("New Girl") in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live". Ausser "Cheese" könne sie aber auch schon die Worte "Mama", "Dada" und "Bubble" sagen.

Mutter zu sein, mache ihr sehr viel Spass, schwärmte Deschanel. Elsie Otter, wie die Tochter von ihr und Ehemann, Produzent Jacob Pechenik, heisst, sei "die Beste".