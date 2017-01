Schwarzenegger habe den Worten des katholischen Kirchenoberhauptes von der ersten Reihe aus gelauscht, berichtete Radio Vatikan am Mittwoch. Bereits vor der Begegnung waren Spekulationen in den Medien aufgekommen, dass Schwarzenegger auf Ken Hackett als US-Botschafter am Heiligen Stuhl folgen könnte. Die Botschaft war dazu zunächst nicht zu erreichen.

Zwischen dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und Schwarzenegger hatte es allerdings in der Vergangenheit gerumpelt: Trump hatte zuletzt über Schwarzenegger hergezogen, der seit Januar Jury-Boss der Casting-Show "Celebrity Apprentice" ist und damit in die Fussstapfen von Trump getreten ist. Der Republikaner und Ex-Gouverneur Kaliforniens hatte wiederum vor der Wahl im November gesagt, er wolle seinen Parteifreund Trump nicht wählen.