Nach elf Tagen auf Spitzbergen und fünf Tagen auf dem Eis entschied sich die 49-jährige Nidwaldnerin aufgrund des garstigen Wetters und der schlechten Aussichten für einen Abbruch. Dies teilte die Abenteurerin am Freitag auf ihrem Blog mit. Die dritte Etappe sei damit beendet, aber nicht vollendet.

Binsack war alleine zu Fuss auf Skiern mit einem 100-Kilo-Schlitten am Rücken unterwegs von Longyearbyen auf Spitzbergen in Richtung nördlichstem Punkt der Arktis-Insel. Neben der Kälte und Schnee verstärkten auch Stürme die Strapazen. Damit ihr Schlafzelt nicht weggeweht wurde, musste Einzelkämpferin Binsack alles einsetzen, was sie finden konnte. Neben Schnee funktionierte sie selbst Stangen für ein Eisbären-Warnsystem in Heringe um.

Nun fliegt die Extremsportlerin für eine Verschnaufpause zurück in die Schweiz. Danach will sie die vierte Etappe ihrer Expedition in Angriff nehmen. Diese beginnt am 1. April bei der russischen Forschungsstation Barneo. Von dort will sie mit Ski und Schlitten über das gefrorene Nordpolarmeer zum Nordpol und zurück marschieren - die Königsetappe.

Binsack war im Mai 2016 zu ihrer Nordpol-Expedition aufgebrochen. Erst pedalte sie 5000 Kilometer mit dem Velo vom Berner Oberland durch halb Europa bis zum Nordkap. Anschliessend durchquerte sie Grönland über 500 Kilometer auf Skiern.