Das Reden und Scherzen mit seinen Kollegen helfe ihm über einige Erlebnisse hinwegzukommen, sagte der Zweite in der britischen Thronfolge in einem BBC-Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Mit schweren Unfällen und Todesfällen konfrontiert zu werden, sei manchmal "ganz schön schwierig".

Prinz William arbeitet seit Sommer 2015 Teilzeit als Pilot eines Rettungshelikopters in der ostenglischen Region East Anglia. Seine Ausbildung zum Pilot machte er bei der britischen Luftwaffe. Ausserdem vertritt er die 90-jährige Queen Elizabeth II. bei öffentlichen Anlässen als Repräsentant des britischen Königshauses.