In dem Video ist zu sehen, wie der 48-Jährige am Rand der Brücke beide Arme in die Höhe hebt und dann rund 90 Meter in die Tiefe springt. "Es ist so verrückt, Bungee-Jumping über den Victoriafällen, das wollte ich seit fast 20 Jahren machen", ruft der Vater von drei Kindern. Nach Angaben des Magazins "People" war Smith zum Urlaub in Afrika.