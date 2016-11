Die neun verschiedenen Pullover sind für je 139 Dollar in Kaufhäusern in den USA und Kanada zu erwerben und haben Motive wie Weihnachtsmänner, Tannenbäume oder Rehe. "Ich mochte so etwas schon immer", sagte die 60-Jährige der "New York Times". "Sie machen mich glücklich." Weihnachtspullover mit kitschigen Motiven gelten in den USA rund um die Feiertage als Kult.

Für die Oscarpreisträgerin Goldberg, die mit Erfolgsfilmen wie "The Color Purple" oder "Sister Act" berühmt geworden ist, war es die erste Designarbeit - soll aber nur der Anfang sein. "Ich würde gerne Weihnachtsschuhe entwerfen. Und Haushaltsgegenstände. Wenn man Sachen schon im Haus hat, ist es doch besser, sie langweilen einen nicht."