"Die Dreharbeiten zu 'Doctor Strange' wären genau in jene Zeit gefallen, in der ich in London als Hamlet auf der Bühne stehen wollte", so Cumberbatch zur "Süddeutschen Zeitung": "Ich entschied mich für Shakespeare."

Die "Hamlet"-Inszenierung sei der einzige Termin in seinem Kalender gewesen, an dem er auf keinen Fall hätte rütteln wollen. "Also sagte ich den Marvel-Leuten: Sorry, ich muss erst mal Hamlet sein." Die hätten erstmal leer geschluckt, aber dann hätten sie was gemacht, "was sie noch nie für einen Schauspieler getan haben: Der Kinostart und damit der Drehplan wurden um ein paar Monate verschoben", sagte Cumberbatch.

"Doctor Strange" läuft seit vergangenem Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos.