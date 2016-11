Sein Horrormoment in dieser Rolle sei eine Autogrammstunde in einem Einkaufszentrum gewesen, erinnert sich der 64-jährige Kabarettist und Moderator auf "bluewin.ch". "Es kamen derart viele Leute, dass mich acht Bodyguards auf die Bühne begleiten mussten."

Alle seine Figuren, also auch Debbie Mötteli, Donatella Versace, Roger Schawinski und Co., gehen mit dem Aus der Satire-Sendung "Giacobbo/Müller" Ende Jahr "vorderhand einmal in den Kleiderkasten". Ganz sicher aber wird Giacobbo die eine oder andere in einem anderen Zusammenhang wieder aufleben lassen.