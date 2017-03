Für seine Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spass?" ging er verkleidet zu Dreharbeiten des neuen "Tatort" in Münster und übernahm unerkannt die Rolle der Leiche. Mit der versteckten Kamera spielte er so den beiden Hauptdarstellern Axel Prahl und Jan Josef Liefers einen Streich. Gezeigt wird er in der Show an diesem Samstag (1. April), um 20.15 Uhr, live im Ersten.

Prahl und Liefers werden in der Show zu Gast sein. Der "Tatort" mit ihnen läuft am Sonntag (2. April), 20.15 Uhr, im Ersten. Cantz wird dann nicht zu sehen sein, wie er sagte. Die Rolle der Leiche im "Tatort" spiele ein anderer, weil dieser im Krimi zuvor als Lebender zu sehen sei. Beim Filmstreich hatte sich der Tote unter dem Leichentuch immer wieder durch Bewegung und Geräusche bemerkbar gemacht und so die Dreharbeiten durcheinander gebracht.

Mit der Ausgabe am Samstag startet "Verstehen Sie Spass?" die diesjährige Saison. Weitere Gäste sind das Model Lena Gercke, YouTube-Darstellerin Joyce Ilg sowie der Bauchredner Sascha Grammel.

