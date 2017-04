So kann die 40-jährige Moderatorin bereits am 14. Mai mit ihrer neuen Reihe "It's Showtime! Das Battle der Besten" starten, in der sie in der Jury sitzt. Das teilte der Münchner Privatsender am Mittwoch mit.

Neben ihr werden auch Komiker Michael "Bully" Herbig und Sänger Sasha aus lauter Artisten, Sänger, Magier oder Tänzer den Besten bestimmen. Das Studiopublikum stimmt zum Schluss über den Gesamtsieger ab. Moderiert wird "It's Showtime! Das Battle der Besten" vom Ehepaar Annemarie und Wayne Carpendale. "Ich habe noch nie so viel gelacht, wie in dieser Show", sagte Michelle Hunziker laut Mitteilung. "Ein internationaler Fernsehzirkus, aber modern."