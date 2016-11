Gemütlich bedeutet einerseits, dass die Walliser Sängerin am liebsten in Kapuzenpulli, Jeans oder Trainerhose rumläuft. Es heisst aber auch, dass sie ihr Beauty-Ritual bewusst so unspektakulär wie möglich hält.

"Ich glaube nicht an Blutegel, Schneckenschleim oder sonstige abgefahrene Sachen", sagte die 27-Jährige zur "Gala". Falten und Narben seien ein Zeichen von einem gelebten Leben - und deshalb schön. "Ich versuche meine Haut nicht daran zu hindern, älter zu werden".