Vorausgegangen war der Umbuchung am Montag ein zehnstündiger Nervenkrieg, wie der Zürcher gegenüber "Blick" klagte. Der Flieger, auf den er gebucht war, hatte wegen eines technischen Problems Verspätung. Nach stundenlangem Warten durfte er in eine Ersatzmaschine steigen, in welcher die Businessclass allerdings schon voll war.

"Das war die Höhe", so Beller. "Mein Hintern ist zu breit und meine Hüften sind kaputt. Ich kann nicht zehn Stunden in der Economy sitzen." Edelweiss bedauert gemäss "Blick" Bellers Unannehmlichkeiten. "Wir hatten keine Kenntnis über ein medizinisches Problem von Herrn Beller", sagte Edelweiss-Pressesprecher Andreas Meier.

Jetzt verspätet sich halt Bellers Ferienstart. Am Donnerstag fliegt er, am Freitag tritt er eine Kreuzfahrt an. Für den geplanten Männerabend im "Club Tropicana", dem kubanischen "Moulin Rouge", wird's jetzt wohl nicht mehr reichen. Gattin Irina wird am 18. Januar in Santo Domingo zu ihm stossen - sofern die Businessclass nicht wieder voll ist.