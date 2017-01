Sie weiss, was er sieht. Und zwar mit verbunden Augen. Thommy Ten hat ein Nasenspray in der Hand, das Tele-Züri-Moderator Markus Gilli soeben aus seiner Tasche gefischt hat.

Amélie van Tass weiss aber noch mehr. «Du solltest dir ein neues Spray kaufen, dieses hier ist im September 2016 abgelaufen», sagt sie, die Augen immer noch verbunden, den Rücken den beiden anderen zugewandt.

Thommy Ten und Amélie von Tass sind «The Clairvoyants». Das Magierduo aus Österreich verzaubert nicht bloss den Schweizer Moderator.

Die beiden schafften es auf Platz zwei der grössten Talentshow der Welt. In «America's Got Talent» sind sie vor 17 Millionen Zuschauern aufgetreten, in den letzten drei Shows live.

Danach standen sie in New York City am Broadway auf der Bühne – drei Wochen lang täglich drei Shows, insgesamt 6000 Zuschauer.