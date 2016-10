"Ich möchte mehr Sport treiben - am liebsten Velofahren, Schwimmen oder Krafttraining im Fitnesscenter", sagte der 52-Jährige im Gespräch mit "Bluewin.ch". Zudem will sich Müller vermehrt Kultur zu Gemüte führen statt sie selber zu produzieren: "Auch ins Kino oder ins Theater möchte ich wieder öfter gehen. Oder für Freunde kochen. Das hat mir in den letzten Jahren bisweilen gefehlt."

Ab dem (heutigen) Donnerstag ist Müller als Manager einer Schweizer Castingshow in "Die Welt der Wunderlichs" von Dani Levy zu sehen. Für das kommende Jahr feilt er an einem eigenen Bühnenprogramm. Und auch eine sechste "Bestatter"-Staffel ist im Gespräch. Entschieden ist aber laut Müller noch nichts.