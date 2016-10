Mit ihrem Mann, dem Schauspieler Derek Richardson ("Men in Trees"), und ihren beiden Kindern lebt Potente seit Jahren in Los Angeles.

Sie drehe zwar gern in Deutschland, aber hier leben wolle sich nicht, sagte die 42-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Kinder gehen ja hier in L.A. zur Schule, und mein Mann spricht auch kein Deutsch", so Potente. Das Leben in Los Angeles sei nicht aussergewöhnlich. "Es ist eben eine Grossstadt, Grossstädte haben dank der Globalisierung ja alle gewisse Ähnlichkeiten."