Das Bild mit dem Titel "Fifty Shades of Friday" zeigt sie vollständig angezogen vor einer Backsteinmauer in einer Pose, als wäre sie mit den Händen angekettet. Der leichte Hauch von Sado-Maso genügte, um Kommentare wie "Die würd ich grad vernasche", "geili Maus" oder "so föteli bringed mich um de verstand" zu ernten.

Ihre Freundinnen hätten sich zwar drüber aufgeregt, gestand die Luzernerin gegenüber "bluewin.ch", aber sie selber nehme es locker: Dass sie die Phantasie von Usern anrege, müsse sie akzeptieren, "sonst würde ich ja nur Fotos von mir im Rollkragenpulli posten, wenn ich das ganz schrecklich fände". Sie habe eigentlich ziemlich anständige User.