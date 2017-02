Im Gegensatz zu Adele ("Hello"), die in den Augen des 69-jährigen Gitarristen und Sängers eine wahre Gesangskünstlerin ist, brauche Beyoncé Tänzer und eine Bühnenshow, um nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Deshalb, sagte er im Gespräch mit der "Australian Associated Press" habe Adele ihrer Konkurrentin auch den diesjährigen Grammy für das Album des Jahres vor der Nase weggeschnappt.

Weil er für dieses Urteil harsche Kritik von Beyoncé-Fans erntete, meldete sich Santana inzwischen mit einer relativierenden Aussage auf Facebook zu Wort. In seinem Post schrieb er, die Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden und Beyoncé verdiene selbstverständlich allen Respekt als Künstlerin und auch als Mensch. Er wünsche ihr und ihrer Familie alles Beste.