"Ich sollte ihn schon seit 20 Jahren wegwerfen und werde seinetwegen familienintern ausgelacht", gibt die 48-Jährige gegenüber "bluewin.ch" zwar zu. Trotzdem reagiere sie auf die jährlichen Drohungen ihrer Schwester, ihr endlich einen neuen zu schenken, konsequent mit "nein, bitte nicht".

Vermutlich würde die SRF-Moderatorin lieber in diesem Bademantel vor die Kamera treten, als noch einmal so einen Interview-Moment wie seinerzeit mit Stephan Eicher in der Musiksendung "Takito" zu erleben. "Eicher fand wahrscheinlich die Show und mich total daneben. Ich war zu wenig selbstsicher und dachte die ganze Zeit, ich habe versagt. Ein Horror."