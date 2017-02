Sie und ihr Ehemann seien "doppelt gesegnet" worden, schrieb die 39-Jährige am Mittwoch bei Instagram: "Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei anwachsen wird."

Neben der Mitteilung zeigt sich Beyoncé auf einem Foto in Unterwäsche, auf dem sie mit beiden Händen ihren nackten, rundlichen Bauch festhält. Sie trägt einen Schleier und posiert vor einem grossen Blumenstrauss.

Binnen weniger Stunden bekam der Beitrag fünf Millionen "Gefällt mir"-Angaben, Hunderttausende Fans schickten Glückwünsche. "So begeistert über diese Nachricht!!!!", gratulierte Sängerin Rihanna auf Instagram. "Glückwünsche für meine beste Freundin Beyoncé, ich liebe dich so sehr", schrieb Model Christine Teigen auf Twitter.

"Ich bin soooo glücklich", freute sich Beyoncés Mutter, Tina Knowles Lawson, auf Instagram. Nun müsse sie nicht länger das Geheimnis bewahren. Die Komikerin Ellen DeGeneres kopierte ein Foto von sich auf den schwangeren Körper der Sängerin und kommentierte das witzige Bild mit "Ich auch!".

Ihre erste Schwangerschaft - im Herbst 2011 - hatte Beyoncé bei einem Live-Auftritt bei der Vergabe der MTV-Videopreise in Los Angeles vor einem Millionenpublikum verkündet. Am Ende ihres "Love on Top"- Auftritts knöpfte die damals 29 Jahre alte Sängerin ihren Glitterblazer auf, rieb sich strahlend den runden Bauch und zwinkerte vielsagend. Sie hatte zuvor oft gesagt, dass sie mit 30 Jahren Mutter werden wolle. Tochter Blue Ivy wurde im Januar 2012 in New York geboren.

Fans rätseln nun schon über die nächsten Auftritte der schwangeren Sängerin. Beyoncé ist in diesem Jahr mit neun Nominierungen die grosse Favoritin bei der Grammy-Verleihung. Sie könnte unter anderem in den Sparten Album des Jahres, Aufzeichnung des Jahres und Song des Jahres gewinnen. Die Grammy-Show geht am 12. Februar in Los Angeles über die Bühne. Im April stehen zwei Auftritte bei dem grossen Coachella-Musikfestival in der kalifornischen Wüstenstadt Indio auf dem Programm.