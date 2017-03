Infolge des Skandals um Treffen des US-Justizministers Jeff Sessions mit dem russischen Botschafter hatte die Schauspielerin am Freitag ein Bild auf Instagram geteilt. Das Foto zeigt den "Sex and the City"-Charakter Carrie Bradshaw vor einem Computer. Darunter heisst es: "Ich kam nicht umhin, mich zu fragen: Hat sich der russische Botschafter mit jedem ausser mir getroffen?"

Sessions steht in der Kritik, nachdem er den russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, im vergangenen Jahr zweimal getroffen haben soll. Bei der Anhörung vor seiner Ernennung hatte er dies verschwiegen. Zudem sollen Berater des US-Präsidenten Donald Trump mit Kisljak in Kontakt gewesen sein.

Als Antwort postete das russische Aussenministerium auf seinem offiziellen Twitter-Account ein Bild der Sprecherin, Maria Sacharowa, die im Stil Bradshaws der Schauspielerin schreibt: "Wenn sich #SarahJessicaParker dringend mit dem russischen Botschafter in den USA treffen will - alles ist möglich. Sergej Iwanowitsch (Kisljak) wird glücklich sein."