Glauser sagt im Gespräch mit "glanz & gloria", sie liebe ihre Wahlheimat, in der sie auch geboren worden sei. Ex-Miss-Schweiz Rinderknecht nickt zustimmend und lächelt ihre Freundin an - man merkt, da haben sich zwei gefunden.

Doch auch wenn Glauser ihre Liebste an ihrer Seite hat, das Leben des Models hat auch seine Schattenseiten. Die 32-jährige Bernerin erzählt etwa von unmenschlichen Bedingungen bei Castings: mit 50 anderen Mädchen stundenlang in einen Raum ohne Fenster gesperrt, ohne Wasser, ohne Essen. Jene Castingagenten hätten ihren Job allerdings inzwischen verloren, fügt die "glanz & gloria"-Reporterin an.

Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht - Tamynique - bekannten sich im vergangenen Herbst, kurz nach Rinderknechts Trennung von ihrem langjährigen Freund, zu ihrer Liebe.