In einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" schilderte der 46-Jährige, wie er im Alter von 16 Jahren seine Eltern verloren hat. Sie seien in ihrem Wochenendhaus an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben - an dem ersten Wochenende, an dem er selbst nicht mitfahren musste.

"Maradona rettete mir das Leben. Zwei Jahre lang hatte ich meinen Vater angebettelt, zu einem Auswärtsspiel von Neapel mitfahren zu dürfen, anstatt das Wochenende in den Bergen zu verbringen. Aber er sagte immer, ich sei noch zu jung. Dieses Mal erlaubte er es dann endlich", so Sorrentino.

Sorrentino stammt aus Neapel, wo Maradona in den 1980er Jahren der Star des SSC Neapel war. "Ich habe Maradona nie getroffen", sagte er. "Einmal habe ich ein paar Sekunden mit ihm gesprochen, als er mich nach der Oscar-Verleihung im Flugzeug anrief. Doch eine Stewardess forderte mich auf, das Handy auszuschalten."