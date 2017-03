"Das Gefühl, wenn du dich erstmals in jemanden verliebst, ist das beste Gefühl der Welt", sagte Adele, wie in einem von einem Fan online gestellten Video zu hören ist. "Und ich bin verrückt nach diesem Gefühl. Ganz offensichtlich kann ich solche Gefühle aber nicht mehr erleben, weil ich jetzt verheiratet bin."

Bereits bei der Verleihung der Grammy Awards Mitte Februar hatten aufmerksame Fans vernommen, dass Adele "meinem Mann und meinem Sohn" dankte und sagte: "Ihr seid der einzige Grund dafür, dass ich das mache". Nachdem Verwandte sich irritiert gezeigt hatten, dass sie nichts von der Hochzeit erfahren hatten, bestritt ein Sprecher vorerst, dass Adele ihre Ehe bestätigt habe.

Adele, die 2011 mit dem Song "Someone Like You" weltberühmt wurde, ist mit Simon Konecki verheiratet, dem Gründer der Organisation drop4drop, die sich weltweit für Zugang zu sauberem Wasser einsetzt. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Angelo.