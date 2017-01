"Es ist überwältigend und merkwürdig, denn ich war immer der Typ, der in der Schule nie eine Freundin bekommen hat", sagte Patel am Sonntag am Rande der SAG-Awards in Los Angeles der US-Sendung "Entertainment Tonight". "Ich war der peinliche Aussenseiter."

Der 26-Jährige, der vor fast zehn Jahren sein Hollywood-Debüt im oscarprämierten Drama "Slumdog Millionär" gab, ist in diesem Jahr für seine Rolle in "Lion" erstmals für den Oscar nominiert.