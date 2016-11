Erst kürzlich hat Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson in ihrer Wahlheimat Paris ein Popcorn-Geschäft eröffnet. Kollege Robert De Niro besitzt in New York nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Hotel. Seine Lokale sind für guten Wein, hervorragenden Service und stolze Preise bekannt. Und auch die Schauspieler Daniel Brühl, Eva Longoria, Jessica Biel, Popstar Justin Timberlake und Tennisspieler Novak Djokovic haben einen Fuss in der Gastronomie.

Nicht alle Restaurants mit prominenten Aushängeschildern sind erfolgreich. Die Promi-Kette "Planet Hollywood", mit der Bruce Willis, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger in den 90er Jahren viel Geld verdienten, ist stark geschrumpft. Missmanagement und ausbleibende Kunden haben auch die gastronomischen Ausflüge von Britney Spears, Jennifer Lopez und Steven Spielberg mehr oder weniger schnell beendet.