Es habe so viel Druck auf ihnen gelastet. "Ich wurde krank. Diese gewisse Phase war ein Alptraum", sagte die 47-jährige Patricia Kelly der "Berliner Morgenpost". John Kelly ergänzte: "Wir haben so viel gemacht, das war zu extrem. Jeder Mensch brennt irgendwann einmal aus, wenn er zu viel auf einmal macht."

Die Kelly Family gehörte in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Bands mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern und Konzerten vor bis zu 250'000 Fans. Mit dem Album "We Got Love" haben die Musiker vor kurzem ein Comeback gestartet.

"Das ist ein Wunder, die Kelly Family gibt es jetzt 42 Jahre, und jetzt stehen wir wieder auf der Bühne", sagte John. Nicht alle Familienmitglieder sind allerdings dabei. "Unsere Backstage-Tür steht immer offen, sollte sich der ein oder andere das noch mal anders überlegen", versicherte der 50-Jährige.