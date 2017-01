"Janet Jackson und ihr Mann Wissam Al Mana sind ganz begeistert, ihren Sohn Eissa Al Mana in der Welt zu begrüssen", teilte eine Sprecherin der Sängerin der Deutschen Presse-Agentur mit. Jackson habe eine "stressfreie" und gesunde Geburt gehabt. Weitere Angaben, etwa wo das Kind geboren wurde, machte das Team der Sängerin zunächst nicht.

Nach monatelangen Gerüchten hatte Jackson im Oktober der Zeitschrift "People" ihre fortgeschrittene Schwangerschaft bestätigt. Dabei zeigte sie sich auf einem Foto mit grossem Babybauch. Bereits im April hatte die Sängerin einen Teil ihrer Welttournee mit der Begründung "Familienplanung" verschoben.

"Ich muss mich ausruhen - Anweisung der Ärzte", sagte die Musikerin damals in einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft. Die Fans konnten sich dazu denken, was Jackson nicht direkt ausgesprochen hatte.

Seit 2012 ist die Schwester des 2009 gestorbenen "King of Pop" Michael Jackson mit dem fast zehn Jahre jüngeren Unternehmer Wissam Al Mana verheiratet. Es ist ihre dritte Ehe. Schon 2009 hatte sie nach der Trennung von Musikproduzent und Rapper Jermaine Dupri von ihrem Kinderwunsch erzählt. "Sicher würde ich adoptieren", sagte sie in einem Interview. "Und ich glaube, wenn ich wirklich Kinder haben soll, wird es passieren, wenn das Gottes Plan für mich ist."

Die mehrfache Grammy-Preisträgerin machte sich vor allem als Pop- Diva der 1980er und 90er Jahre einen Namen. Mit "Unbreakable" brachte sie im Herbst 2015 ihr elftes Studio-Album heraus. Das Comeback-Album schaffte es auf den ersten Platz der US-Charts. Jackson ging in Nordamerika auch auf Tour, verschob aber wegen der Schwangerschaft ihre für 2016 geplanten Konzerte in Europa.