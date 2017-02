Der US-Zeitschrift "People" sagte Barton am Freitag, sie habe beim Feiern unwissentlich die Partydroge GHB, auch Liquid Ecstasy genannt, eingenommen. Gemäss Medienberichten hatte die Polizei am Donnerstag auf Anrufe wegen Ruhestörung in der Wohnung der Schauspielerin in West Hollywood reagiert. Nachbarn filmten sie, wie sie über dem Gartenzaun hing und zusammenhangsloses Zeug brabbelte. Nach einer Nacht im Spital sei sie wieder in Ordnung, teilte Barton mit.

Die in London geborene Schauspielerin wurde 2003 durch ihre Rolle als Marissa Cooper in der Jugendserie "O.C., California" bekannt, aus der sie drei Jahre später ausstieg. Ausserdem war sie in Filmen wie "The Sixth Sense" oder "Notting Hill" in Nebenrollen zu sehen.