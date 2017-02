Sie stehe an dem Punkt, an dem sie sich entscheiden müsse, sagte die 41-Jährige der Illustrierten "Bunte". "Was ist wichtiger - ich oder die Familie?"

Mit dem Regisseur und Produzenten Paul W. Anderson hat die Schauspielerin zwei Kinder. Die Entscheidung für weiteren Nachwuchs falle ihr aber schwer. Eigentlich wolle sie noch ein Baby. "Ich liebe es, wenn sie durchs Haus laufen und alles voller Lachen ist."