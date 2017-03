"Es gibt fast täglich einen Punkt, an dem ich nicht aufhören kann, über meine eigenen Symptome zu lachen", sagte der 55-jährige kanadische Schauspieler dem US-Magazin "AARP".

Er erzählt, dass er an einem Morgen seiner Frau den Kaffee bringen wollte. Er habe dabei so sehr gezittert, dass am Ende fast die ganze Tasse leer gewesen sei. "Für mich ist es komisch, wenn ich mir jemanden vorstelle, der das alles sieht und denkt: 'Der arme Michael. Kann nicht mal den Kaffee bringen. Das ist so traurig.'"

Der "Zurück in die Zukunft"-Star lebt seit 26 Jahren mit der Schüttellähmung, die zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen gehört. "Man hat mit der Diagnose zu tun, aber auch mit der Sichtweise anderer Menschen auf diesen Zustand." Er habe sich aber an die angstvollen Blicke schnell gewöhnt und immer wieder versichert, es gehe ihm gut.

Die Arbeit als Schauspieler setzte Fox auch nach der Diagnose unbeeindruckt fort und wurde mehrfach für einen Emmy nominiert, zuletzt 2016 für seine Gastrolle in der Dramaserie "The Good Wife".