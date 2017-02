Er habe schon einige Ideen, allerdings wolle er sich noch nicht konkret dazu äussern, "nur für den Fall, dass es am Ende nicht klappt", erklärte Fassbender im Gespräch mit "Digital Spy" seine Geheimniskrämerei.

Derweil holt er sich Tipps von einem ganz Grossen. Während der Dreharbeiten zu "Alien: Covenant" habe er Regisseur Ridley Scott ganz genau beobachtet. Der sei "ein Meister in dem, was er tut". "Ich versuche nur, so viel wie möglich von ihm zu lernen", erklärte Fassbender.

Bevor der Schauspieler hinter der Kamera verschwindet, ist er noch auf der Leinwand zu sehen. "Assassin's Creed" läuft derzeit in den Kinos, Scotts neustes "Alien"-Werk kommt Mitte Mai auf die Leinwände.