Der Oberste Gerichtshof in dem südafrikanischen Staat hatte der Sängerin am Dienstag die Adoption erlaubt. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die beiden vierjährigen Mädchen in ein Waisenhaus kamen, nachdem ihre Mutter kurz nach der Geburt gestorben war. Ihr Vater hatte sie im Stich gelassen, weil er eine neue Frau heiratete, ihre Grossmutter musste sich bereits um mehrere andere Kinder kümmern.

Esther und Stella sollen aus einem Waisenhaus in Mchinji stammen. Dort hatte auch David Banda gelebt, den Madonna 2006 adoptiert hatte. Damals hatte Madonna schon ihre Tochter Lourdes aus ihrer Beziehung zu dem Fitnesstrainer Carlos Leon, und Sohn Rocco aus ihrer Ehe mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie. Madonna und Ritchie adoptierten den Halbwaisen David gemeinsam.

Drei Jahre später adoptierte die Pop-Ikone dann das malawische Mädchen Mercy James. Mit den jüngsten Adoptionen wächst ihre Kinderschar auf sechs.

Madonna engagiert sich mit ihrer Stiftung "Raising Malawi" in dem Land und investierte nach eigenen Angaben mehrere Millionen Dollar in die Betreuung von Waisenkindern und ins Bildungswesen.

Kritik an angeblicher Selbstinszenierung

Richterin Fiona Mwale erklärte in der Urteilsbegründung, Madonna werde den Kindern Esther und Stella ein liebevolles Familienleben in einem "luxuriösen, geräumigen und komfortablen" Haus in einem "reichen Wohngebiet" bieten. Sie sei überzeugt worden, dass der Adoptionsantrag von Madonnas Wunsch geleitet sei, den Kindern ein "Zuhause, Liebe, Schutz und Führung" zu geben. Madonna habe sie davon überzeugt, dass sie gerne "das, was sie hat, mit denen teilen möchte, die weniger privilegiert sind."

Die Popsängerin erntete aber auch erneut Kritik. Die Sängerin sollte lieber "arme Familien mit gefährdeten Kindern unterstützen", sagte Maxwell Matewere von der Organisation Eye of the Child der Nachrichtenagentur AFP. "Die meisten Familien würden liebend gern ihre eigenen Kinder in ihrer gewohnten Umgebung grossziehen, wenn sie die Unterstützung hätten."

Ken Mhango vom afrikanischen Kinderschutznetzwerk ANPPCAN kritisierte, Madonna präge ein Bild von Malawi als "Lieferant für arme, adoptionsbereite Kinder".

2013 hatte die Regierung von Malawis damaliger Präsidentin Joyce Banda Madonna ihren VIP-Status entzogen, weil die Pop-Diva sich allzu sehr als Wohltäterin inszeniere. Der neue Staatschef Peter Mutharika, der seit 2014 amtiert, bemühte sich jedoch darum, das Verhältnis seines Landes zu Madonna wieder zu verbessern.