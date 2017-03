Sie müsse sich "einfach gut mit mir fühlen und mich selbst lieben", erklärte die Neuseeländerin in der "Beats 1"-Radioshow von Moderator Zane Lowe. Diese Erkenntnis sei ihr nach einem Anfall von Traurigkeit in einem Taxi gekommen, so die "Royal"-Sängerin.

Verarbeitet hat sie das innere Ringen mit sich selbst im neuen Song "Liability". Zu einer melodramatischen, weichen Klaviermelodie singt Lorde darüber, wie sich Beziehungen unter dem Druck des Ruhms verändern. "Ich denke mal, dass jeder weiss, wie es ist, sich als verdammter Minuspunkt zu fühlen", so die 20-Jährige.

Lordes lang erwartetes zweites Album mit dem Titel "Melodrama" kommt Mitte Juni auf den Markt. Mit ihrem Debütalbum "Pure Heroine" war sie 2013 zum internationalen Shootingstar geworden und hatte zwei Grammy Awards gewonnen.