Das sagte Martin der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Der Musiker aus Puerto Rico, der momentan in Las Vegas seine Konzertreihe "All In" präsentiert, ist seit fünf Monaten mit dem Künstler Jwan Yosef verlobt.

Er könne sich mehrere Hochzeiten vorstellen. "Ich sollte eine in Puerto Rico feiern, vielleicht eine hier in Vegas, vielleicht eine in Stockholm, der Heimat meines Verlobten." Martin war mit Songs wie "Livin' la Vida Loca" und "The Cup of Life" bekannt geworden.