Somit erhalten die Schweizer Oscar-Kandidaten Claude Barras und Timo von Gunten - sollten sie denn eine Auszeichnung gewinnen - ihre Trophäe möglicherweise von DiCaprio oder Vikander überreicht.

Alle Schauspieler hatten im vorigen Jahr ihren ersten Academy Award gewonnen: DiCaprio und Larson holten die Hauptrollen-Oscars für "The Revenant" und "Raum", Rylance und Vikander die Nebenrollen-Trophäen für "Bridge of Spies" und "The Danish Girl".

In diesem Jahr sind Kollegen wie Casey Affleck, Denzel Washington, Emma Stone und Viola Davis unter den Oscar-Anwärtern. Die Trophäen werden am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal vergeben.