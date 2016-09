Das Biopic handelt von dem weltbekannten Pionier der Meeresforschung Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), der mit seinem Boot "Calypso" die Ozeane erforschte. Tautou ("Die fabelhafte Welt der Amélie") spielt darin seine Frau Simone. Der Film kommt in Frankreich unter dem Titel "L'Odyssée" am 12. Oktober in die Kinos, in der Deutschschweiz voraussichtlich am 8. Dezember.

"Wäre ich ein Mann, wäre ich womöglich noch etwas mutiger", erzählte die zerbrechlich wirkende Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Aber sie sei glücklich, eine Frau zu sein.

Der Film wurde in Südafrika, in Ushuaia am Beagle-Kanal und in der Antarktis gedreht - und unter Wasser umgeben von Haien. Angst habe sie nicht gehabt, denn man habe sie gut darauf vorbereitet, sagte Tautou. Zudem verhindere Angst nicht die Gefahr.