Der 42-jährige Schauspieler gibt zugleich sein Regiedebüt. Das Remake ist die vierte Leinwandfassung des Welterfolgs um einen alkoholkranken Musiker, der eine junge Frau kennenlernt und ihre Karriere ankurbelt. Während sie schnell aufsteigt, stürzt er ab. Nach "Ein Stern geht auf" (1937) und "Ein neuer Stern am Himmel" (1954) drehte Frank Pierson 1976 "A Star Is Born" mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson.

Für Lady Gaga ist es die erste Hauptrolle vor der Filmkamera. Sie hatte bisher kleinere Leinwandauftritte, darunter in "Muppets Most Wanted" und "Sin City 2: A Dame to Kill For".