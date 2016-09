"Die Geschichte ist so stark und wahr, genau das hat mich angezogen", sagte die Australierin am Sonntag bei einer Medienkonferenz in Toronto.

Der Film von Garth Davis - er eröffnet am 22. September als Europapremiere das Zurich Film Festival - erzählt die wahre Geschichte Saroo Brierleys (Dev Patel), der als kleiner Junge von einem australischen Ehepaar (Kidman und David Wenham) adoptiert wird und sich über 20 Jahre später in Indien auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter macht.

"Ich habe selbst adoptierte Kinder, natürlich war der Dreh eine sehr emotionale Erfahrung", sagte Kidman. "Auf der anderen Seite ist es ein Film über die Kraft von Müttern, in welcher Form sie auch kommen."

Kidman hat mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise zwei Kinder adoptiert. Mit ihrem Mann, dem Sänger Keith Urban, hat die Schauspielerin zwei leibliche Töchter.