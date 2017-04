Auf dem Foto lacht der blonde Junge fröhlich in die Kamera und entblösst die ersten Zähnchen. Im September wird Alexander Erik Hubertus Bertil, wie er mit vollem Vornamen heisst, ein Geschwisterchen bekommen: Prinzessin Sofia ist wieder schwanger, wie das Paar vor einem Monat verkündet hatte. Königssohn Carl Philip steht in der schwedischen Thronfolge nach seiner älteren Schwester Victoria und deren beiden Kindern an vierter Stelle.