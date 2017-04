Darin verspottet sie beispielsweise die Mauerbau-Pläne des US-Präsidenten. An anderer Stelle empfiehlt sie ihm einen Besuch beim Therapeuten. Das Lied wurde innerhalb eines Tages rund 1,6 Millionen Mal angeklickt. "Das ist kein guter Song, aber er wird die Leute zum Lachen bringen", erklärte die Musikerin dem "Rolling Stone".

Baez wird am Freitag in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Weitere neue Mitglieder sind die Grungeband Pearl Jam und posthum der Rapper Tupac Shakur.