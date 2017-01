Kein Wunder: Die Afroamerikanerin war bei der traditionellen Parade über den Harvard Square in Cambridge von Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up eingerahmt.

Die Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität feierte Spencer als "Frau des Jahres" mit der Trophäe in Form eines goldfarbenen Puddingtopfes. Die Oscar-Preisträgerin ("The Help") versicherte, dass die witzige Auszeichnung einen gebührenden Platz neben all ihren anderen Trophäen finden werde. Spencer hatte diese Woche auch eine Oscar-Nominierung für ihre Rolle als schwarze NASA-Pionierin in "Hidden Figures" bekommen.

Als "Mann des Jahres" soll Ryan Reynolds am 3. Februar gefeiert werden. Im vorigen Jahren machten Joseph Gordon-Levitt ("Inception") und Kerry Washington ("Scandal") den Spass mit. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Harrison Ford, Tom Cruise, Helen Mirren, Anne Hathaway, Halle Berry und Sandra Bullock.