In Cincinnati hat der 38-Jährige am Donnerstag Studenten ins Auto eingeladen und zum "Early Voting" ins Wahllokal begleitet. "Ich habe selbst zwei Töchter und ich will nicht, dass sie in einem Land aufwachsen mit einem potenziellen Demagogen, jemandem, der Hass verbreitet, der einen Keil zwischen die Leute treibt (...) und der keine Ahnung zu haben scheint, wie Politik überhaupt funktioniert", sagte Bartha der dpa.

Das Clinton-Wahlkampfteam versucht mit solchen Promi-Aktionen vor allem die Wähler aus dem eigenen Lager zu mobilisieren, damit sie ihre Stimme nutzen und nicht zu Hause bleiben. Bartha sagte zu seinen Motiven: "Ich bin Schauspieler und habe keine Ahnung, wie man ein Land führt. Und Donald Trump ist ein Star aus einer Reality-TV-Show und hat mit Immobilien zu tun. Ich würde sagen, keiner von uns beiden sollte dieses Land führen."