Dieser Verlust werde sie für immer prägen, sagte die 22-Jährige im Interview mit der "GlücksPost". "Keiner kann dir diesen Schmerz und die Angst nehmen."

Umso wichtiger sind der Sportlerin die schönen Dinge im Leben - die Olympia-Bronzemedaille, die sie am 14. August 2016 gewann, ihre Familie, Freunde und Fans. Aber auch die Erinnerung an den ersten Kuss. "Es geschah in Magglingen, als wir in der Natur mit Freunden zelten gingen", so Gruber. Weitere Details wolle sie nicht ausplaudern.